Госдолг США побил очередной рекорд

Государственный долг США достиг рекордного показателя в 23 триллиона долларов, сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

Когда американский лидер Дональд Трамп вступил в свою должность, долг был менее 20 трлн долларов. Однако в нынешнем году дефицит федерального бюджета составил около триллиона долларов. Кроме того, растут расходы на оборону.

При этом из 23 только 17 трлн долларов находятся в руках у граждан и у финансовых институтов, оставшиеся 6 трлн долларов - это займы между различными учреждениями федерального правительства.

Как пишет ТАСС, аналитики МВФ считают, что к 2023 году государственный дог США превысит 117% от ВВП.