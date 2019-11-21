Белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье собрались в группу после освобождения
Восемь выпущенных ранее белух, бывших узников «китовой тюрьмы», собрались в группу в бухте Лозовского района Приморья. Млекопитающих удалось снять на видео с вертолета во время полета над водой.
На кадрах видно, что пять животных - взрослые особи, еще три - детеныши. Животные держатся вместе, но одно из них плывет немного впереди остальных.
По словам экологов, формирование группы является хорошим признаком. Так в дикой природе белухи поступают для того, чтобы легче охотиться и добывать себе пищу. К тому же коллективный образ жизни дает больше шансов выжить молодняку, который только осваивается в естественной среде обитания.
Скандал с «китовой тюрьмой» в бухте Средняя в Приморье разгорелся в 2018 году, когда активисты обнаружили 11 касаток и 90 белух. Из незаконно изловили и планировали реализовать в частные дельфинарии.
Во всех обстоятельствах дела разбирались следователи, местные власти, к решению проблемы пришлось подключиться даже главе государства.
Владимир Путин обратился к профильным министерствам с требованием решить судьбу животных. Летом их поэтапно начали выпускать в естественную среду. Первую партию косаток и белух выпустили в Охотском море, вторую - в акватории Японского моря.