Белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье собрались в группу после освобождения

Восемь выпущенных ранее белух, бывших узников «китовой тюрьмы», собрались в группу в бухте Лозовского района Приморья. Млекопитающих удалось снять на видео с вертолета во время полета над водой.

На кадрах видно, что пять животных - взрослые особи, еще три - детеныши. Животные держатся вместе, но одно из них плывет немного впереди остальных.

По словам экологов, формирование группы является хорошим признаком. Так в дикой природе белухи поступают для того, чтобы легче охотиться и добывать себе пищу. К тому же коллективный образ жизни дает больше шансов выжить молодняку, который только осваивается в естественной среде обитания.

Скандал с «китовой тюрьмой» в бухте Средняя в Приморье разгорелся в 2018 году, когда активисты обнаружили 11 касаток и 90 белух. Из незаконно изловили и планировали реализовать в частные дельфинарии.

Во всех обстоятельствах дела разбирались следователи, местные власти, к решению проблемы пришлось подключиться даже главе государства.

Владимир Путин обратился к профильным министерствам с требованием решить судьбу животных. Летом их поэтапно начали выпускать в естественную среду. Первую партию косаток и белух выпустили в Охотском море, вторую - в акватории Японского моря.