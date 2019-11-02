Квартиру певицы Екатерины Шавриной ограбили в Подмосковье

В Московской области неизвестные ограбили квартиру певицы Екатерины Шавриной. ЧП произошло в Троицком районе в одном из таунхаусов в ЖК «Изумрудный».

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», самой артистки, когда пришли преступники, дома не было. Она сейчас находится в Могилеве на музыкальном фестивале.

Воры смогли унести из ее дома крупную сумму денег, говорится в публикации. Точная сумма не называется.

По предварительной версии, злоумышленники смогли проникнуть в квартиру Екатерины Шавриной через окно, которое было открытым.