Эксперт по кибербезопасности оценил призыв Дурова удалить WhatsApp

Призыв Павла Дурова удалить WhatsApp со смартфонов может быть попыткой привлечь больше пользователей к своему продукту. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил эксперт по компьютерной безопасности Алексей Раевский.

«Один конкурент говорит про другого конкурента: вот он плохой, а мы лучше. Это, естественно, воспринимается через призму именно конкуренции», - пояснил он.

При этом Раевский отметил, что в сознании пользователей мессенджер Дурова действительно закрепился как более безопасное приложение.

«Неизвестно, насколько это обоснованно. Но тут дело даже в том, что у WhatsApp гораздо большая аудитория… поэтому хакеры, конечно, больше внимания обращают именно на WhatsApp», - добавил собеседник.

Дуров ранее обратился к пользователям с предложением перестать пользоваться мессенджером WhatsApp. По его словам, со временем в системе безопасности приложения будут находить все больше уязвимостей.