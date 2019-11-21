Назван овощ для борьбы с гипертонией

Исследователи из США и Чехии выяснили, что снизить высокое кровяное давление можно благодаря свекле, а именносоком этого овоща.

Согласно материалу, опубликованному в журнале Hypertension, зачастую гипертония бывает вызвана комплексом факторов, одним из которых является чрезмерное потребление соли.

Благодаря свекольному соку можно предотвратить повышение артериального давления, вызванного по этой причине. Целебное действие оказывают нитраты, содержащиеся в свекле.

Эксперимент проводился на крысах, чувствительных к соли. Первой группе грызунов дали небольшое количество свекольного сока, а второй - диетический нитрат, содержащийся в корнеплодах и листовых овощах, например в сельдерее, салате и шпинате.

В результате выяснилось, что и сок, и нитратные добавки являются более эффективными, чем калий, когда речь идет о предотвращении вызванного солью повышенного кровяного давления.

Специалисты советуют избегать варки овощей, поскольку в этом случае нитраты просто растворяются в воде. А вот готовить эти продукты на пару либо жарить или пить овощные соки, наоборот, приветствуется, сообщает портал Food News.

Сегодня, 21 ноября, в Москву пришла метеорологическая зима. Помимо морозов, погода принесла с собой повышенное атмосферное давление. Люди, склонные к метеозависимости, могут почувствовать негативные ощущения на себе, поскольку, по словам синоптиков, создастся впечатление «погруженности в 300-метровую шахту».