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В США планируют запретить выход страны из Договора по открытому небу

Ян Брацкий
10:07 21.11.2019
О планах Вашингтона о возможном отказе от выполнения своих обязательств в рамках договора стало известно в октябре.
В США планируют запретить выход страны из Договора по открытому небу
© Фото: Stefani Reynolds, Globallookpress

Законодатели США намерены запретить американскому президенту Дональду Трампу предпринимать какие-либо действия по приостановке или выходу Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий законопроект внес на рассмотрение представитель Демократической партии Джимми Панетта.

Согласно представленному проекту документа глава Белого дома не сможет предпринимать действия по приостановке ДОН или выходу страны из него, если только не позже чем на 180 дней министр обороны и госсекретарь достоверно не установят факт «существенного нарушения своих обязательств».

Панетта уверен, что обоюдные наблюдательные полеты представителей двух государств способствуют укреплению стратегической стабильности в Евроатлантическом регионе и несут существенную выгоду как самим США, так и их партнерам и союзникам, сообщает RT.

О планах выхода США из Договора по открытому небу стало известно в октябре. Обеспокоенность по этому поводу выразил член конгресса Элиот Энгел, заявив, что документ дает Соединенным Штатам возможность «следить за военными перемещениями в России».

Договор по открытому небу действует с 2002 года. Он устанавливает режим открытого неба, позволяя странам-участницам совершать облеты территорий друг друга и открыто собирать информацию о военной деятельности и вооружении. 

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