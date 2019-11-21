В российских наркодиспансерах продолжают расти очереди

Наркодиспансеры России продолжают заполнять желающие попасть на прием к врачу. Люди хотят оформить справки для получения или замены водительских прав до вступления в силу нового приказа министерства здравоохранения.

С 22 ноября получить медицинские справки станет сложнее и дороже - вводится несколько дополнительных анализов и тестов. В связи с этим увеличивается время получения справки, а также ее стоимость - по предварительным оценкам, она может вырасти в 13 раз.

В связи с этим в наркодиспансерах выстроились огромные очереди, которые продолжают расти. В Минздраве полагают, что изменения справедливы по отношению к гражданам, так как именно их хотят защитить от водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на дорогах.

Нововведение будет не единственным: в разработке находится законопроект, который позволит Минздраву сообщать в правоохранительные органы об изменении состояния здоровья владельцев авто, которое может повлиять на способность управлять транспортом. Таким образом МВД получит возможность лишать граждан водительского удостоверения без решения суда.