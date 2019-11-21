Названо имя нового посла США в России

Кандидатура Джона Салливана одобрена на должность посла в России. Соответствующее решение было принято комитетом Сената США по международным отношениям.

Уточняется, что Салливан в настоящее время занимает пост заместителя госсекретаря. Помимо него, было утверждено еще 14 кандидатур на связанные с внешней политикой посты.

Кроме того, как отмечается в сообщении на сайте комитета, Салливан имеет опыт работы в Пентагоне, Минюсте и министерстве торговли. В Госдепартаменте он работал на протяжении двух лет, однако уже считается одной из главных фигур ведомства.

По словам председателя комитета Сената США по международным отношениям республиканца Джима Риша, опыт Салливана в качестве заместителя госсекретаря позволил ему получить четкое представление об отношениях с РФ.

«Это позволит ему выстраивать взаимоотношения наших стран», - заявил Риш.

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял, что намерен назначить заместителя госсекретаря новым американским послом в Москве.