Торпедная атака атомной подлодки «Кузбасс»: кадры с центрального поста

У побережья Камчатки в районе боевой подготовки экипаж атомной подводной лодки Тихоокеанского флота «Кузбасс» отработал поиск и слежение за субмариной условного противника, а также выход в торпедную атаку.

Роль условного противника в ходе учения была отведена атомному подводному крейсеру с крылатыми ракетами (АПКРКР) «Омск».

АПЛ «Кузбасс» выполнила комплекс мер по маскировке, обнаружила субмарину, обозначавшую силы «противника», и с выгодной позиции атаковала ее торпедным оружием, после чего осуществила послезалповое маневрирование от ответной торпедной атаки и скрытно покинула район. В ходе этого эпизода был полностью отработан алгоритм действий экипажа АПЛ при выходе в атаку, за исключением фактического торпедного залпа.

В свою очередь, АПКРКР «Омск» провел маневр уклонения от торпед.

АПЛ «Кузбасс» - многоцелевая атомная подводная лодка 3-го поколения проекта 971 «Щука-Б», обладающая высокой скрытностью.