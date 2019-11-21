На заснеженной улице в Иркутске нашли дикобраза: видео
Сотрудники передвижного зоопарка сумели самостоятельно поймать животное, которое при этом не пострадало.
© Видео: Инцидент | Иркутск, VK © Фото: Инцидент | Иркутск, VK
Редкую самостоятельность проявил дикобраз из передвижного зоопарка в Иркутске. Подневольный колючий зверь сбежал из клетки и отправился гулять по ночному областному центру.
Беглеца обнаружили местные жители ранним утром. В районе торгового центра у Академического моста через Ангару его даже сняли на видео. Оно моментально распространилось по социальным сетям.
«Ребята, у нас тут дикобраз гуляет по дороге», - удивленно восклицает очевидец случившегося.
На поимку экзотического зверя были мобилизованы сотрудники полиции и зоопарка, которые упустили своего подопечного. К моменту прибытия оперативников на место обнаружения зверя его уже поймали и поместили обратно в клетку.