Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний: видео

На полигоне Бока-Чика на юге Техасе прогремел взрыв: во время предварительных испытаний первого опытного образца космического корабля Starship Mk1 произошла аномалия с криогенным оборудованием. Испытание проводилось компанией SpaceX, основателем которой является Илон Маск.

Момент взрыв попал на видео, которое было опубликовано в Сети. Также кадры с уже дымящимся аппаратом разместил ресурс NASASpaceflight.

В SpaceX прокомментировали инцидент, отметив, что целью теста было «максимальное повышение давления в системах». По этой причине, уточнили в компании, результат нельзя назвать полностью неожиданным.

Ожидалось, что в ближайшее время один из прототипов Starship совершит свой первый 20-километровый испытательный полет. Однако теперь эти планы, вероятнее всего, будут отсрочены.