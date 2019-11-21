Близкие Заворотнюк отреагировали на слухи о ее разводе

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали слухи о разладе в ее браке. По словам близких звезды, друзья семьи, которые распространяют подобную информацию в СМИ, являются выдуманными людьми.

В прессе появились сообщения о том, что фигурист Петр Чернышев некоторое время назад хотел уйти от супруги из-за ее ревности. Брак удалось спасти лишь рождением ребенка.

Родственники актрисы опубликовали пост в Instagram, где пояснили, что «друга семьи», на которого ссылаются издания, не существует: настоящие друзья семьи гораздо надежнее. Они также опровергли распространяющиеся слухи.

«У Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!» - говорится в сообщении.

Актриса Анастасия Заворотнюк, по неофициальным данным, страдает от рака мозга. Ранее появилась информация, что ее самочувствие значительно улучшилось.