В Чечне более 60 тысяч человек остались без электричества

В Чечне энергетики ведут восстановительные работы на объектах электросетевого комплекса, поскольку из-за отключения выключателя на подстанции без электричества остались более 60 тысяч человек.

Как сообщает Минэнерго РФ, выключатель 35 кВ отключился на подстанции 110 кВ «Самашки» в 7.20 в субботу, 2 ноября.

«Обесточена 2 СШ 35 кВ на подстанции. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района - около 60 300 человек», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 9.14 были завершены аварийно-восстановительные работы и выключатель был включен, а потребителям подали электроэнергию.