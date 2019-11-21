Впервые за историю наблюдений: ученые зафиксировали мощные гамма-вспышки

Два мощных гамма-всплеска с окраин Вселенной были зафиксированы двумя американскими орбитальными обсерваториями Swift и Fermi. Об этом сообщается в нескольких статьях журнала Nature.

Предполагается, что гамма-всплески появляются перед смертью больших звезд. В процессе умирания образовываются черные дыры, которые притягивают останки светил и объединяют их в своеобразный «бублик».

Часть «бублика», вращающегося вокруг умирающей звезды, поглощается черной дырой. А часть сливается и разгоняется до скорости света, вырываясь мощным потоком заряженных частиц в виде узких пучков материи. Во время этого процесса умирающая звезда выделяет столько энергии, что ее можно сравнить с энергией Солнца, которое оно вырабатывает за все время своего существования.

Считается, что атмосфера Земли поглощает следы гамма-излучения, поэтому наблюдать за ними можно только с орбитальных обсерваторий. Сейчас ученые, наблюдая за вспышками, могут рассчитать расстояния до места гибели звезды.