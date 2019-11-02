В Иркутске Mercedes-Benz на огромной скорости протаранил памятник Александру III

В Иркутске автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение и врезался в памятник Александру III.

Видео с моментом аварии опубликованы в Сети, на нем видно, как в ночное время авто на огромной скорости влетает в монумент.

Как сообщает издание Irk.ru, прибывшие на место инцидента сотрудники полиции обнаружили владельца машины, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина заявил, что в момент аварии за рулем находился не он.

Транспортное средство, которое пострадало при ДТП, было помещено на штрафстоянку.

В отношении водителя Mercedes-Benz составили протокол по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях за отказ от медицинского освидетельствования. Также хозяина машины привлекли к ответственности за управление авто, не имея при себе соответствующих документов.