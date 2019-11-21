В Уфе представят российский аналог «Википедии»

В четверг, 21 ноября, в Уфе состоится первая презентация проекта электронного научно-образовательного портала Большой российской энциклопедии - предполагаемого российского аналога «Википедии». Об этом рассказал ответственный редактор выпускающего энциклопедию издательства Сергей Кравец.

«Мы представим проект профессиональному сообществу 21 ноября в Уфе на конференции "Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития". Это и будет первый выход в свет», - приводит РИА Новости его слова.

Кравец при этом подчеркнул, что российская электронная энциклопедия будет сильно отличаться от «Википедии». Реализация проекта, по его словам, рассчитана на 33 месяца. Конечную версию ресурса, как ожидается, представят весной 2022 года.

Редактор также сообщил, что сама энциклопедия будет лишь составной частью научно-образовательного портала.