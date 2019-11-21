Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Уфе представят российский аналог «Википедии»

Роман Захаров
00:53 21.11.2019
Российская электронная энциклопедия будет сильно отличаться от «Википедии».
В Уфе представят российский аналог «Википедии»
© Фото: Valentin Wolf, globallookpress; Владимир Федоренко, РИА Новости

В четверг, 21 ноября, в Уфе состоится первая презентация проекта электронного научно-образовательного портала Большой российской энциклопедии - предполагаемого российского аналога «Википедии». Об этом рассказал ответственный редактор выпускающего энциклопедию издательства Сергей Кравец.

«Мы представим проект профессиональному сообществу 21 ноября в Уфе на конференции "Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития". Это и будет первый выход в свет», - приводит РИА Новости его слова.

Кравец при этом подчеркнул, что российская электронная энциклопедия будет сильно отличаться от «Википедии». Реализация проекта, по его словам, рассчитана на 33 месяца. Конечную версию ресурса, как ожидается, представят весной 2022 года.

Редактор также сообщил, что сама энциклопедия будет лишь составной частью научно-образовательного портала.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2019, 00:26
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Дата20.11.2019, 12:18
На главном параде Победы покажут новейшую военную технику
Дата20.11.2019, 06:35
Черчесов ответил болельщикам на оскорбления Дзюбы
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.11.2019, 12:46
Чемезов назвал сроки поступления в ВС РФ первой партии танков «Армата»
Дата20.11.2019, 16:00
Нарышкин передал Шойгу карту легендарного разведчика Рихарда Зорге
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:42 В стране и мире
В России готовят быстрый интернет для самолетов и поездов
01:37 В стране и мире
В Канаде назначен новый глава МИД
01:03 В стране и мире
Впервые за историю наблюдений: ученые зафиксировали мощные гамма-вспышки
00:53 В стране и мире
В Уфе представят российский аналог «Википедии»
00:28 В стране и мире
Сенат одобрил кандидатуру Салливана на пост посла в РФ
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Прошлое вселенной: астрофизики обнаружили 27 мертвых звезд в центре галактики
Видео
Археолог нашел в «золоте дураков» существо возрастом 185 миллионов лет
Видео
«Я не отдам вам руки»: рэперша Hofmannita устроила дебош в Пулково
Видео
«Кипящую» Волгу сняли на видео
В Эстонии крысы перегрызли кабель и лишили страну госуслуг
Ученые назвали настоящую причину возникновения рака
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.