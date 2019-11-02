Малайзия заявила о готовности закупать российские самолеты вместе европейских

Малазийские власти намерены отказать от европейских самолетов в пользу российских в связи с планами ЕС ограничить экспорт пальмового масла, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары. Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши», - подчеркнул глава правительства Малайзии.

По словам Мохамада, АСЕАН обладает большим рынком, поэтому может ответить на все негативные действия, которые будут предприняты в отношении организации. Он призвал членов ассоциации «выступить единым фронтом и совместно выражать свою позицию», пишет ТАСС.

«Если хочешь, чтобы тебя слышали и слушали, то нужно быть очень богатым или очень сильным», - добавил премьер.

Напомним, в январе 2018 года Европарламент одобрил пакет мер, направленных на реформировании энергетического рынка. Среди предложенных мер был запрет на использование пальмового масла при производства биотоплива. На долю Малайзии и Индонезии приходится около 90% производства пальмового масла.