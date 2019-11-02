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Никто не знает, что это: на пляж Шотландии выкинуло загадочного «котоящера»

Вадим Иванов
10:15 02.11.2019
Останки необычного создания вызвали ожесточенные споры в Сети под опубликованной фотографией.
Никто не знает, что это: на пляж Шотландии выкинуло загадочного «котоящера»
© Фото: FubarNews, Facebook

На одном из пляжей в Шотландии были найдены необычно выглядящие останки животного, однако никто не может понять - какого. Внешне «мутант» напоминает то ли кота, то ли ящерицу, но скорее, и то и то одновременно, пишет Daily Star.

В Facebook, где были опубликованы снимки, начались ожесточенные споры, что же за находку сделали шотландцы. Одни резонно указывают, что тело у животного явно кошачье, оно все еще покрыто шерстью. По их предположению, кот просто утонул.

Другие не сомневаются - это необычный вид ящерицы, аргументируя тем, что череп-то у находки точно похож на принадлежащий рептилии.

Нашелся и пользователь, который занял сразу обе позиции, резюмировав то ли в шутку, то ли нет, что на пляже нашли «франкенштейна» - просто его версию из мира животных.

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