Массовое отравление детей произошло в гостинице в Казани

Более 30 детей, приехавших на футбольный турнир в Казань, обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Шесть детей были госпитализированы, остальные остались в гостинице под медицинским наблюдением.

Дети из Москвы, Петербурга и Барнаула остановились в отеле «Кристалл» и поели в ресторане отеля, после чего 31 ребенку стало плохо. Как сообщили «Звезде» в СУ СК РФ по Татарстану, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Первого ноября 2019 года в городе Казани 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет - постояльцы отеля "Кристалл" - обратились в медицинские учреждения с признаками отравления. 6 из них были госпитализированы», - говорится в сообщении ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия, а также отобрали образцы продуктов питания и изъяли документацию заведения.