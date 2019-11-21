Сенат одобрил кандидатуру Салливана на пост посла в РФ

Кандидатура первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана была одобрена профильным комитетом Сената США по иностранным делам на должность посла в России. Об этом сообщил глава комитета Джеймс Риша в своем Twetter.

«Я рад, что кандидатура Джона Салливана на пост посла США в России одобрена сегодня полным составом Сената. Опыт работы г-на Салливана на посту заместителя госсекретаря дал ему четкое представление о проблемах, которые мы имеем с РФ. Я надеюсь, что Сенат вскоре утвердит его кандидатуру», - написал Риша.

Ранее кандидатуру Джона Салливана на пост посла в России предложил Дональд Трамп. С октября 2017 года эту должность занимал Джон Хантсман, который прекратил свою работу 3 октября 2019 года. Тогда, в адресованном американскому президенту письме, дипломат написал, что для него было честью служить в России в «исторически сложный период» в отношениях между двумя странами.