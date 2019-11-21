Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, которые свяжут Москву с областью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Московские центральные диаметры - это совместный проект Министерства транспорта РФ, правительства Москвы, правительства Подмосковья и ОАО «Российские железные дороги». Он предполагает реконструкцию сквозных железнодорожных линий в российской столице и области, и организацию на них диаметральных маршрутов пригородных электричек. К 2025 году планируется создать пять линий, которые будут связывать города Московской области беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.

Общая протяженность первых двух маршрутов, Белорусско-Савеловского (МЦД-1) и Курско-Рижского (МЦД-2), составляет 132 километра. На них располагается 57 станций, с 19 из которых можно будет совершить пересадку на метрополитен, МЦК и радиальные направления железной дороги.