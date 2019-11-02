Опубликованы кадры задержания банды вымогателей в Крыму

В Крыму пресечена деятельность преступной группы, которая занималась вымогательством. Об этом говорится в пресс-релизе УФСБ по Крыму и Севастополю, который поступил в распоряжение «Звезды».

Задержание подозреваемых было проведено совместными действиями сотрудников управлений ФСБ и МВД по региону.

По информации ведомства, граждане России, выходцы из республик Северного Кавказа, в течение нескольких недель вымогали у местного жителя 350 тысяч рублей.

В сообщении говорится, что 30 октября одного из членов преступной группы 1979 года рождения задержали с поличным при получении требуемых денег. В отношении него следственные органы МВД по Республике Крым возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание сроком до семи лет тюрьмы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.