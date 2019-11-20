В США неизвестный выкупил советскую подводную лодку

Советскую субмарину Б-427, которая долгие годы была туристическим объектом города Лонг-Бич на западном побережье США, приобрел анонимный покупатель. К середине мая следующего года ее планируют отбуксировать с того места, где она находится.

Созданная в 1971 году подводная лодка Б-427 стояла на пляже в Лонг-Бич рядом с трансатлантическим лайнером Queen Mary, который сейчас выполняет функции отеля и ресторана. В течение 17 лет субмарину посещали туристы, однако в 2016 году объект пришлось закрыть для публики: субмарина проржавела и покрылась грязью, а внутри поселились еноты.

Компания, которая приобрела Б-427 в те же годы, подала в суд на бывшего владельца подводной лодки из-за ее плохого состояния. На ремонт субмарины требовалось 10 миллионов долларов. В итоге иск был отклонен, а по Б-427 заключили сделку, стоимость которой и имя покупателя не разглашаются, пишет Los Angeles Times.

В середине мая субмарину планируют отбуксировать с прежнего места. На освободившемся пространстве обустроят пляжный клуб для посетителей и гостей Queen Mary.