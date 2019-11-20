Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег

Россиянам пообещали теплый декабрь. По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко, средняя температура воздуха в первом месяце зимы будет выше нормы на севере европейской части РФ и на севере Красноярского края. Об этом сообщает aif.ru.

По словам метеоролога, необычно теплую погоду также следует ожидать жителям Москвы и Подмосковья. В столице, например, снег выпадет не раньше начала декабря, несмотря на похолодание в ближайшие дни.

Тищенко добавил, что на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах отклонение температуры от нормы маловероятно.

Тем не менее, отмечает синоптик, данный прогноз является предварительным. О том, какую погоду следует ожидать в последнем месяце 2019 года, точно станет известно в конце ноября.