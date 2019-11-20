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Рабочие погибли при обрушении грунта на кладбище в Мончегорске: кадры с места

Наталия Майорова
08:09 20.11.2019
Два человека в результате инцидента погибли. Еще один был госпитализирован.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Два человека погибли в результате обрушения грунта на новом кладбище в Мончегорске. Об инциденте сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следователей, работники выкопали траншею для установки дренажной системы водоотвода. Однако в какой-то момент произошло обрушение откосов сооружения. Это случилось, когда в траншею уже спустились двое работников. В результате люди оказались засыпаны землей.

«Трое работников предприняли попытку спасти пострадавших. Однако после того, как они спустились вниз, произошло повторное обрушение земли», - говорится в сообщении СУ СКР по Мурманской области.

В результате происшествия погибли два работника. Еще один был госпитализирован: ему оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях. Еще двое рабочих от госпитализации отказались.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Также была изъята документация, регламентирующая производство работ организации на данном объекте.

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