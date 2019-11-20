В Воронежской области нетрезвый врач не смогла сделать рентген ребенку

В Воронежской области врач-рентгенолог не смогла сделать ребенку снимок из-за алкогольного опьянения. Видео, на котором запечатлено странное поведение доктора районной больницы, появилось в Сети.

На кадрах видно, что врач сидит на кушетке без движения. Женщина не реагирует на слова, обращенные к ней, и происходящее вокруг.

После публикации видео рентгенолога отстранили от работы. Проведенное медосвидетельствование показало, что она действительно была пьяна. В руководстве больницы заявили, что собираются уволить врача.