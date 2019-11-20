В Барнауле тысячи человек остались без отопления в сильный мороз

В Барнауле произошла крупная коммунальная авария на теплосети. Более двух тысяч человек лишились отопления в 30-градусные морозы.

Батареи остыли в 26 многоэтажках и двух детских садах, куда попросили по возможности не приводить детей. В двух жилых районах ввели режим повышенной готовности. Чтобы поддержать приемлемую температуру в домах, ведется работа для принудительной циркуляции через обратный трубопровод. В случае необходимости жителям предоставят обогреватели. Специалисты тем временем пытаются устранить прорыв.

К отключению отопления и горячей воды привели плановые работы на электросетях в Новосибирске. Без электричества остались 700 домов, без тепла и горячей воды - более полусотни. Авария произошла ночью, однако устранить ее обещают только после 20 часов по местному времени (15:00 по мск).