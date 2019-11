В метеоритах нашли «ключ» к объяснению появления жизни на Земле

Следы различных сложных сахаров, включая рибозу – один из главных компонентов генетической информации, обнаружили внутри нескольких примитивных метеоритов-хондритов. Таким образом, именно эти космические тела могли быть главными поставщиками органики для ранней Земли, убежден автор материала, опубликованном в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По мнению астробиологов, обнаружение сахаров и того, что они могли выжить при падении на нашу планету, может свидетельствовать об участии данных веществ в рождении первых молекул рибонуклеиновых кислот (РНК), а также других биополимеров на Земле.

Исследователи уточняют: все эти небесные тела относятся к числу метеоритов, чьими прародителями были углистые хондриты. Это астероиды, которые состоят по большей части из чистой первичной материи Солнечной системы. В них же содержится большое количество органики и летучих веществ. По этой причине метеориты-хондриты редко достигают Землю в первозданном виде.

Несмотря на то, что хондриты занимают планетологов и астробиологов, до сих пор ученые не могут точно установить, какие вещества присутствовали в первичной материи Солнечной системы и какая им отводилась роль при формировании первых «кирпичиков жизни».

В настоящее время сразу две межпланетные миссии пытаются получить ответы на этот вопрос при помощи образцов с астероидов Рюгю и Бенну.

Ранее ученые неоднократно заявляли о том, что обнаружили сахар в различных метеоритах. Но каждый раз оказывалось, что произошла методологическая ошибка, либо же сами молекулы попадали в эти небесные тела после падения на Землю. Теперь японские и американские астробиологи при разработке новых методов поиска следов внеземной органики учли ошибки предшественников и обнаружили следы сложных сахаров сразу в двух небесных телах - в марокканском метеорите NWA 801 и в осколках знаменитого метеорита Мерчисон, который упал на юго-восток Австралии в середине прошлого века.

В обоих объектах были найдены молекулы пентоз-сахаров, в которых содержится пять атомов углерода и гексоз. Все эти вещества содержали в себе много тяжелого углерода-13, что доказывает их космическое и абиогенное происхождение. По мнению планетологов, их открытие говорит о том, что астероиды играли роль главного источника органики для ранней Земли. Однако существует и такая версия, что молекулы сахаров могли формироваться и накапливаться в первичной материи Солнечной системы без участия воды – ранее существовала гипотеза, что без воды невозможно формирование углеводов.