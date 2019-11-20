В Эстонии обвинили Россию в «отнятых территориях»

Россия «должна вернуть» прибалтийской республике так называемые аннексированные территории. Об этом заявил спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

Таким образом, политик высказал свое понимание слов директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись», - написал Пыллуаас в Facebook.

Он добавил, что Россия якобы «аннексировала около 5% территории Эстонии». По словам Пыллуааса, Таллин с целью продвижения ратификации российско-эстонского пограничного договора настаивает на признании Москвой границ прибалтийской республики.

Беляев ранее подчеркивал, что, при обсуждении ратификации пограничного договора между обоими государствами, Эстония ссылается на документ от 1920 года, который уже не имеет юридической силы.