В ООН назвали самые отстающие страны мира

В список наименее развитых в мире стран вошли более 30 африканских стран, а также некоторые азиатские и островные государства. Об этом сообщается в докладе Конференции ООН по торговле и развитию, представленном 19 ноября.

Авторы доклада проанализировали страны на основании трех ключевых критериев: доход на душу населения, людские ресурсы и экономическая уязвимость.

Всего в рейтинге оказалось 47 государств. В основном это африканские и азиатские страны и островные государства. Среди них - Эфиопия, Афганистан, Бангладеш, Лаос, Бутан и другие. В ООН начали разработку рекомендаций руководствам вошедших в перечень стран для улучшения ситуации, добавляет ТАСС.

Рейтинг удалось покинуть лишь пяти государствам за всю историю составления доклада. Речь идет о Ботсване, Кабо-Верде, Экваториальной Гвинее, Мальдивам и Самоа.