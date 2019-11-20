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Госорганы прекратят прием граждан к 2024 году

Анна Касаткина
07:25 20.11.2019
Функции по взаимодействию с населением планируется передать МФЦ.
Госорганы прекратят прием граждан к 2024 году
© Фото: mos.ru

Приемные отделения федеральных и региональных органов власти прекратят прием граждан к 2024 году. Их планируется полностью заменить многофункциональными центрами (МФЦ).

Законопроект c такими изменениями разработало Минэкономразвития. Планируется, что получать помощь в центрах можно будет вне зависимости от места жительства и прописки. К другим нововведениям относятся перевод всех услуг в электронный вид, а также то, что некоторые из них будут опережать обращение граждан. Чтобы повысить доступность госуслуг, МФЦ хотят разрешить привлекать к работе негосударственные организации, например, кредитные.

По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, новый закон нужен, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем. Он отметил, что документ закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством». Предполагается, что вступит в силу законопроект с 1 января 2021 года, пишут «Известия».

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