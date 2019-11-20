Болезнь превратила глаз американца в «Око Саурона»

В американском штате Техас у мужчины диагностировали редкую болезнь, из-за которой его глаз стал похож на Око Саурона из саги «Властелин колец». Причиной необычной трансформации стало отделение пигмента от радужки и перемещение его в другие части глаза.

Мужчина пришел в клинику, чтобы встать на учет после переезда. Врачи обследовали его и выявили синдром дисперсии пигмента с дефектами трансиллюминации радужки. Заболевание опасно тем, что клетки пигмента могут закрывать дренаж и приводить к проблемам с внутриглазным давлением, в том числе и к глаукоме.

По словам мужчины, члены его семьи страдали от глаукомы, сообщает Speciality Medical Dialogues. Он также ранее принимал таблетки от повышенного давления внутри глаза.