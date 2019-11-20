В Роструде рассказали, как продлить новогодние праздники

Новогодние или майские праздники возможно продлить, если присоединить к ним отпуск, рассказали в Роструде. Для этого необходимо выполнить несколько условий.

По Трудовому кодексу работник имеет право на отпуск после шести месяцев непрерывной службы со дня устройства. Человек может попросить у работодателя уйти на отдых и раньше прописанного законом срока. После двух и более лет работы на одном месте, сотруднику отпуск предоставляется в любое время года в соответствии с графиком отпусков.

График утверждается работодателем, который учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. Документ должен быть составлен не позднее, чем за две недели до наступающего календарного года, пишет «Российская газета».

Состоящий на службе у физического лица или индивидуального предпринимателя работник оговаривает оплачиваемый отпуск с работодателем. И уходит отдыхать после соглашения сторон.