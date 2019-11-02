Названа причина отказа двигателя у SSJ-100 в Тюмени
Отказ двигателя у воздушного судна, совершившего экстренную посадку в Тюмени, произошел из-за попадания птицы.
© Видео: Lifeshot © Фото: Следственный комитет России
Причиной отказа левого двигателя у лайнера Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Ямал», который в пятницу, 1 ноября, совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени, стало попадание птицы.
«После осмотра воздушного судна были обнаружены останки птицы, попавшей в двигатель», - сообщается на сайте компании.
Борт, следующий по маршруту Тюмень - Санкт-Петербург сообщил о неисправности одного из двигателей при взлете, после чего командиром было принято решение выработать топливо и совершить экстренную посадку в аэропорту вылета.
На борту находились 87 человек, пострадавших нет.