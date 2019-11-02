Названа причина отказа двигателя у SSJ-100 в Тюмени

Причиной отказа левого двигателя у лайнера Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Ямал», который в пятницу, 1 ноября, совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени, стало попадание птицы.

«После осмотра воздушного судна были обнаружены останки птицы, попавшей в двигатель», - сообщается на сайте компании.

Борт, следующий по маршруту Тюмень - Санкт-Петербург сообщил о неисправности одного из двигателей при взлете, после чего командиром было принято решение выработать топливо и совершить экстренную посадку в аэропорту вылета.

На борту находились 87 человек, пострадавших нет.