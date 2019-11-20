Ученые установили обстоятельства смерти Тутанхамона

Ученые выяснили возможную причину смерти одного из самых известных египетских фараонов - Тутанхамона. Об этом рассказал археолог Захи Хавасс изданию Daily Star.

По мнению специалистов, гибель 19-летнего правителя вовсе не так таинственна, как пишут историки. Все намного проще: вероятнее всего он умер от заражения крови после падения с колесницы и открытого перелома, а не отравления в результате заговора жрецов. Эту версию частично доказывают последние экспертизы останков.

Ранее сообщалось, что в Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона, который вывезли из усыпальницы царя в Луксоре и доставили в столицу Египта впервые за почти сто лет с момента обнаружения гробницы.