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СМИ: сына экс-президента Германии убили во время лекции в берлинской клинике

Роман Захаров
05:23 20.11.2019
Стражи порядка задержали предполагаемого преступника на территории медучреждения.
СМИ: сына экс-президента Германии убили во время лекции в берлинской клинике
© Фото: Michael Debets, globallookpress

Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера - врач Фриц фон Вайцзеккер скончался в результате нападения с ножом. Инцидент произошел во вторник, когда медик читал лекцию в берлинской клинике Schlosspark-Klinik

По данным местной полиции, злоумышленник напал на фон Вайцзеккера приблизительно в 18.50 по местному времени (20.50 мск). Один из присутствовавших на лекции людей попытался помешать преступнику, но был тяжело ранен, сейчас он находится в больнице.

Стражи порядка задержали предполагаемого убийцу на территории медучреждения, сообщает телерадиокомпания RBB

Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года был главврачом Schlosspark-Klinik. Во вторник, 19 ноября, он читал лекцию, посвященную проблемам с печенью. Сыну экс-лидера Германии было 59 лет.

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