На Украине возбудили уголовное дело против Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело на мэра Киева Виталия Кличко.

Он подозревается в злоупотреблении властью, хищении средств и незаконном обогащении частных лиц за счет казны столицы. Инициировать расследование потребовал Высший антикоррупционный суд. НАБУ внесло информацию в Единый реестр досудебных расследований.

«По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается», - передает РБК-Украина.

Депутаты Киевского городского совета направили жалобу на Кличко, в которой подозревали его в использовании бюджетные средства в завышенных размерах. Мэр города совместно с членами городской администрации и должностными лицами предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» реконструировали Шулявский мост.

В 2017 году обрушилась часть моста, по которому проходит важная магистраль. По словам Кличко, сооружение «устало», поэтому упало.