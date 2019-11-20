На Украине планируют завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

Министр финансов Украины Оксана Маркова заявила о намерении завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) к 2023 году и перейти на самообеспечение.

«Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ), чтобы в 2023 году перед нами не стоял вопрос о необходимости получения нового транша, а мы могли бы сами себя обеспечивать», - поделилась своими планами Маркова в интервью телеканалу «Громадське».

Министр добавила, что сейчас правительство ведет переговоры по новой кредитной программе с миссией МВФ, прибывшей 14 ноября в Киев.

«Программа, над которой мы работаем, хорошая, она позволит нам провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи», - заявила глава Минфина.

Ранее стало известно, что Украина собирается договориться с МВФ о новом займе, который составит 5 миллиардов долларов. Переговоры по кредтной программе начались в сентябре, когда в Киев прибыла новая миссия фонда. Предполагается, что займ будет оформлен на три года.