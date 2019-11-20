В российских школах объявили карантин из-за пневмонии

В четырех регионах России наблюдается всплеск заболеваемости пневмонией. Во многих детских учебных заведениях вводится карантин. Вспышки зафиксированы в Тюменской, Оренбургской, Владимирской и Нижегородской областях.

В некоторых школах регионов объявлены внеочередные каникулы, в других объявлен карантин. Дети ограничиваются в передвижении по зданию. Все уроки проводятся в одном кабинете, чтобы ученики как можно меньше контактировали между собой и не распространяли инфекцию. Данный вид пневмонии передается воздушно-капельным путем. Чаще всего возбудителем болезни является пневмококк. По мнению врачей, рост заболеваемости может быть связан с ослаблением иммунитета детей в связи с похолоданиями.

Ранее врачи сообщили, что в последнее время фиксируется большое количество мутаций вирусов и бактерий. Появилось такое заболевание, как вирусная пневмония, которая очень сложно диагностируется. По словам докторов, если раньше пневмония развивалась после затянувшегося заболевания, то сейчас она проявляется в первые несколько дней.