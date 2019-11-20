«Пассажиры в шоке»: пилот самолета в Киеве случайно объявил о посадке в Москве

Пилот авиакомпании Wizzair перепутал город прибытия во время обращения к пассажирам авиалайнера. Видеозапись забавного инцидента была опубликована на YouTube.

На кадрах запечатлено, как самолет едет по взлетно-посадочной полосе. В этот момент командир воздушного судна сообщает об успешной посадке в Москве. Через какое-то время он приносит извинения пассажирам и называет городом прилета Киев.

«Некоторые пассажиры, включая моих друзей, были в шоке в течение пары секунд. Они твердо были уверены, что сели не на тот самолет и оказались не в том городе», - говорится в комментарии к ролику.

По словам автора записи, инцидент произошел в понедельник, 18 ноября, на рейсе Лондон - Киев.