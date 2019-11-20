В NASA ищут причины протечки скафандра астронавта в открытом космосе

Во время работы в открытом космосе 15 ноября у американского астронавта Эндрю Моргана в правом ботинке скопилось небольшое количество воды. Об этом заявил официальный представитель NASA.

«Небольшое скопление воды было обнаружено внутри правого ботинка скафандра Эндрю Моргана. Инженеры выясняют первопричину такого отклонения», - приводит слова источника РИА Новости.

Сообщается, что происшествие не повлияет на график очередных выходов в открытый космос. Известно, что в ноябре-декабре запланированы пять выходов для проведения ремонтных работ прибора для поиска темной материи AMS-02.

Американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано 15 ноября провели за бортом МКС 6 часов 32 минуты. Астронавты за это время сняли со спектрометра защитный щит.