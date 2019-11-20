Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Миллионы пользователей Android могут подвергаться шпионажу

Роман Захаров
03:45 20.11.2019
Злоумышленники могут красть личную информацию, получив доступ к памяти устройства.
Миллионы пользователей Android могут подвергаться шпионажу
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Системы безопасности операционной системы Android настолько уязвима, что хакеры могут управлять камерой пользователя, используя нужные приложения. Об этом рассказал глава безопасности компании Checkmarx Эрез Ялон.

По его словам, злоумышленники могут красть личную информацию, получив доступ к памяти устройства. Для подтверждения сказанного Ялон продемонстрировал созданное им фальшивое приложение о погоде, которое запрашивало лишь доступ к памяти гаджета.

Само по себе приложение не несло какого-либо вреда и не блокировалось системой безопасности Google Play Protect, однако его закрытие не обрывало соединение с сервером, позволяя хакеру: снимать фото и видео с помощью камеры смартфона, а затем загружать на удаленный сервер; записывать телефонные разговоры; получить неограниченный доступ к фото и видео на устройстве; получить метки GPS со всех фото в памяти гаджета.

Checkmarx сообщила о найденной уязвимости Google летом текущего года. Спустя какое-то время корпорация признала, что уязвимость охватывает широкое число смартфонов и оповестила их производителей об опасности. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.11.2019, 03:00
Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию
Дата19.11.2019, 20:23
По навесной траектории: самоходки «Малка» поразили цели «врага» на Кузбассе
Дата19.11.2019, 11:17
Зубов включен в Зал хоккейной славы НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.11.2019, 12:46
Чемезов назвал сроки поступления в ВС РФ первой партии танков «Армата»
Дата19.11.2019, 09:27
«Британский след» в убийстве Распутина: кто стоит за смертью «царского друга»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:50 В стране и мире
На Украине планируют завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году
04:26 В стране и мире
Видео
В российских школах объявили карантин из-за пневмонии
04:24 В стране и мире
«Пассажиры в шоке»: пилот самолета в Киеве случайно объявил о посадке в Москве
04:02 В стране и мире
В NASA ищут причины протечки скафандра астронавта в открытом космосе
03:45 В стране и мире
Миллионы пользователей Android могут подвергаться шпионажу
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые вывели новую формулу для пересчета собачьего возраста в человеческий
Видео
Прототип нового плацкартного вагона впервые показали в Москве
Ученые назвали неожиданное полезное свойство бульонов
Ученые назвали настоящую причину возникновения рака
Видео
Украина собирается построить город на Луне
Турецкие археологи раскопали саркофаг времен Христа
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.