Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию

Россия и Китай согласовали новый проект плана по урегулированию на Корейском полуострове. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, отметив, что стороны готовы представить документ партнерам в регионе.

«Мы буквально на днях согласовали с нашими китайскими друзьями обновленную версию (плана по урегулированию - прим. ред.). Эта обновленную версию плана мы планируем распространить среди всех партнеров», - сказал дипломат.

Замминистра иностранных дел уточнил, что документ будет представлен первому заместителю руководителя внешнеполитического ведомства КНДР.