Российского участника детского Евровидения госпитализировали после репетиции

Участник песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денбереп Ооржак попал в больницу после первой репетиции. Тринадцатилетний россиянин упал в обморок.

Репетиция проходила в Польше. После того, как конкурсант от России почувствовал недомогание, организаторы вызвали врачей. Сейчас рядом с юным певцом находятся его бабушка и участники российской делегации.

«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на скорой помощи. Сейчас он находится под наблюдением врачей», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы «Академии Игоря Крутого».

Сейчас представитель России уже прошел необходимые медицинские обследования. Ему рекомендован покой. Вскоре певец сможет вновь приступить к репетициям.