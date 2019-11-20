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Российского участника детского Евровидения госпитализировали после репетиции

Вадим Синицын
23:06 20.11.2019
Сейчас представитель России уже прошел необходимые медицинские обследования. Ему рекомендован покой.
Российского участника детского Евровидения госпитализировали после репетиции
© Фото: denberel_oorzhak, instagram

Участник песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денбереп Ооржак попал в больницу после первой репетиции. Тринадцатилетний россиянин упал в обморок.

Репетиция проходила в Польше. После того, как конкурсант от России почувствовал недомогание, организаторы вызвали врачей. Сейчас рядом с юным певцом находятся его бабушка и участники российской делегации.

«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на скорой помощи. Сейчас он находится под наблюдением врачей», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы «Академии Игоря Крутого».

Сейчас представитель России уже прошел необходимые медицинские обследования. Ему рекомендован покой. Вскоре певец сможет вновь приступить к репетициям.

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