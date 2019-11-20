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Оксфордский словарь назвал слово года

Роман Захаров
23:56 20.11.2019
Целью акции «Слово года» является определение настроения или озабоченности в обществе в уходящем году.
Оксфордский словарь назвал слово года
© Фото: Keith Mayhew, globallookpress

Слово «climate emergency» (климатическое ЧП) стало словом 2019 года по версии Оксфордского словаря. Об этом рассказала редактор издания Кэтрин Коннор Мартин.

«Когда мы выбирали слово года, стало ясно, что проблемы, связанные с климатом, затрагивают все лексические элементы, с которыми мы работаем, и демонстрируют, чем англоязычный мир был больше всего озабочен в 2019 году», - приводит New York Times ее слова.

Кэтрин Коннор Мартин добавила, что выбор выражений, связанных с климатом, показывает «эскалацию языка вокруг климата».

Шорт-лист, из которого выбиралось «слово года», также включил в себя такие понятия как: «климатическое событие», «климатическое опровержение», «экологическая тревога» и «вымирание».

Как правило, в шорт-лист входят множество разных слов, иллюстрирующих новые тенденции в использовании языка.

Целью акции «Слово года» является определение настроения или озабоченности в обществе в уходящем году, а также выявление самых актуальных, значимых и популярных выражений. Выбирают слово года или экспертное жюри конкретной организации, или социологические службы с помощью опроса общественного мнения. 

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