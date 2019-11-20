СМИ: самолет Зеленского сломался в Харькове

Владимир Зеленский не смог воспользоваться своим самолетом из-за поломки, сообщают украинские СМИ. В среду, 20 ноября, президент Украины находился в Луганской области, где открывал мост через Северный Донец. После этого он должен был уже в Харьковской области сесть на борт №1 и отправиться дальше. Но из-за неисправности самолет взлететь не смог.

Зеленский ждал около полутора часов, пока техники пытались отремонтировать лайнер. Но чуда не случилось. Глава государства остался без транспорта. Чтобы президент не выбивался из рабочего графика, ему предложили лететь военным бортом. Зеленский лететь отказался, высказав свои опасения по поводу безопасности, сообщает портал Depo.Харьков.

По неподтвержденной информации глава государства намерен дождаться окончания ремонта своего самолета в аэропорту Харькова. Сообщается, что подобный инцидент случился впервые за последние 20 лет.