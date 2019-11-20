Юнармейцы Москвы и Владикавказа подружились благодаря телемосту

Юнармейцы Москвы и Владикавказа во время телемоста «Диалоги на равных» поделились своими планами на будущее и рассказали о своих увлечениях и учебе в школе. Прямое включение совпало с открытием в столице Северной Осетии бюста национальному герою, дважды Герою Советского Союза генералу армии Иссе Плиеву. На торжественной церемонии у владикавказского Дома офицеров выступил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов. Юнармейцы вместе с военнослужащими и ветеранами возложили к памятнику Иссе Плиеву цветы.

© ТРК "Звезда"

Во время телемоста подростки расспрашивали о кружках и секциях, которые они посещают. В Москве, в центральном доме «Юнармии» в Лефортово есть курсы юного кинолога, регулярно идут занятия по робототехнике, ораторскому искусству, открыта Школа юных корреспондентов. Во Владикавказе юнармейцы посещают курсы компьютерной графики, ходят на хореографию и вокал, занимаются спортом.

«Было интересно пообщаться с ребятами из Осетии. Они рассказали нам о своих предках и о своих национальных героях. Мы также узнали, чем юнармейцы занимаются в свободное время, какие посещают кружки и секции. В завершении нас пригласили в гости во Владикавказ. Будем ждать этой встречи, а потом ребята приедут уже к нам, в Москву», - поделился своими впечатлениями от телемоста Матвей Питеряков.

По словам начальника главного штаба «Юнармии» космонавта Романа Романенко, перед телемостом стояла основная задача познакомить и подружить юнармейцев из разных регионов, а также наметить планы для дальнейшего взаимодействия.