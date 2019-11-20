Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Юнармейцы Москвы и Владикавказа подружились благодаря телемосту

Тамара Астапенкова
02:33 20.11.2019
Прямое включение совпало с открытием в столице Северной Осетии бюста национальному герою, дважды Герою Советского Союза генералу армии Иссе Плиеву.
Юнармейцы Москвы и Владикавказа подружились благодаря телемосту
© Фото: ТРК "Звезда"

Юнармейцы Москвы и Владикавказа во время телемоста «Диалоги на равных» поделились своими планами на будущее и рассказали о своих увлечениях и учебе в школе. Прямое включение совпало с открытием в столице Северной Осетии бюста национальному герою, дважды Герою Советского Союза генералу армии Иссе Плиеву. На торжественной церемонии у владикавказского Дома офицеров выступил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов. Юнармейцы вместе с военнослужащими и ветеранами возложили к памятнику Иссе Плиеву цветы.

© ТРК "Звезда"

Во время телемоста подростки расспрашивали о кружках и секциях, которые они посещают. В Москве, в центральном доме «Юнармии» в Лефортово есть курсы юного кинолога, регулярно идут занятия по робототехнике, ораторскому искусству, открыта Школа юных корреспондентов. Во Владикавказе юнармейцы посещают курсы компьютерной графики, ходят на хореографию и вокал, занимаются спортом.

«Было интересно пообщаться с ребятами из Осетии. Они рассказали нам о своих предках и о своих национальных героях. Мы также узнали, чем юнармейцы занимаются в свободное время, какие посещают кружки и секции. В завершении нас пригласили в гости во Владикавказ. Будем ждать этой встречи, а потом ребята приедут уже к нам, в Москву», - поделился своими впечатлениями от телемоста Матвей Питеряков.

По словам начальника главного штаба «Юнармии» космонавта Романа Романенко, перед телемостом стояла основная задача познакомить и подружить юнармейцев из разных регионов, а также наметить планы для дальнейшего взаимодействия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.11.2019, 02:54
Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию
Дата19.11.2019, 20:23
По навесной траектории: самоходки «Малка» поразили цели «врага» на Кузбассе
Дата19.11.2019, 11:17
Зубов включен в Зал хоккейной славы НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.11.2019, 12:46
Чемезов назвал сроки поступления в ВС РФ первой партии танков «Армата»
Дата19.11.2019, 09:27
«Британский след» в убийстве Распутина: кто стоит за смертью «царского друга»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:54 В стране и мире
Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию
02:46 В стране и мире
СМИ: ПВО Сирии отражает атаку на Дамаск
02:32 В стране и мире
В Национальном автомобильном союзе одобрили идею получения «красивых номеров» через Госуслуги
01:53 В стране и мире
В КоАП планируют внести наказание за шумное поведение
01:39 В стране и мире
На Украине объяснили предложение американскому подполковнику возглавить Минобороны страны
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые вывели новую формулу для пересчета собачьего возраста в человеческий
Видео
Прототип нового плацкартного вагона впервые показали в Москве
Ученые назвали неожиданное полезное свойство бульонов
Ученые назвали настоящую причину возникновения рака
Видео
Украина собирается построить город на Луне
Турецкие археологи раскопали саркофаг времен Христа
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.