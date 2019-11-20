В Эстонии крысы перегрызли кабель и лишили страну госуслуг

В Эстонии не работает государственный портал eesti.ee и невозможно получить услуги, оказываемые через интернет, не работают государственные информационные системы. Коллапс произошел из-за крыс, которые перегрызли оптоволоконный кабель в уезде Харьюмаа.

Больше всех пострадали люди, у которых рецепты на лекарства выписаны в электронном виде. Так же не возможно записаться на прием к врачу и получить медицинскую помощь. Пациентам рекомендуют обращаться в отделы чрезвычайной медицины. Если в течение суток не удастся восстановить работу Сетей, то доктора начнут выписывать лекарства на бумажных рецептах, сообщает портал Postimees.

Ранее в Китае крысы атаковали один из продуктовых магазинов. Грызуны, не стесняясь людей, запрыгивали на полки с продуктами и уничтожали все, что им нравилось.