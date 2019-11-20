В Национальном автомобильном союзе одобрили идею получения «красивых номеров» через Госуслуги

Национальный автомобильный союз одобрил идею получать «красивые номера» через Госуслуги. Об этом заявил вице-президент организации Ян Хайцеэр в беседе с «360».

«Государство решило из этого извлекать прибыль и не отдавать в руки мелких коррупционеров или работающих с ними дельцов. Наверное, это хорошо. Это правильно», - сказал он.

Хайцеэр отметил, что необходимо понять, по каким критериям будет определяться красота номера, поскольку оценочное мнение - всегда субъективное.

Как напомнил вице-президент Национального автомобильного союза, раньше люди стремились приобрести номера не только красивые, но и подчеркивающие связь с «некоторыми компетентными органами» с особыми номерными сериями. При этом он выразил надежду на то, что в будущем мода на это уйдет.

Ранее СМИ сообщили, что российские водители вскоре смогут сами выбирать желаемый автомобильный номер. Для этого необходимо будет заплатить повышенную пошлину либо выбрать госзнак из предложенных «красивых» вариантов. Пошлина на них также будет на порядок выше.