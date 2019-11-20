В Харькове вандалы облили краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову. И это при том, что летом монумент уже подвергался нападению радикалов, когда те прилюдно снесли бюст легендарному полководцу.

Тогда местные власти его восстановили. Сейчас коммунальщики снова пытаются привести монумент в порядок, однако сколько времени пройдет до следующего подобного происшествия - неизвестно.

Напомним, на Украине все еще протекает процесс так называемой декоммунизации и поэтому некоторые украинские граждане активно воюют с памятниками.

К России у них также много вопросов. Например, получив обратно свои корабли, которые Москва по доброй воле вернула после провокации в Керченском проливе, украинская сторона заявила, что флот «был угроблен». В частности, на судах якобы отсутствовали унитазы и розетки.

Стоит отметить, что в России эти предметы обихода вряд ли могли кому-то понадобиться, поэтому можно сделать вывод, что их там и не было до инцидента в Керченском проливе.